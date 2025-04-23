В левобережье Новосибирска из-за эстафеты перекроют 4 улицы

В Ленинском районе Новосибирска в субботу, 26 апреля временно перекроют движение транспорта на участках четырёх улиц. Об этом в среду, 23 апреля сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
С 9:00 до 14:00 водителям придётся искать пути объезда следующих дорожных участков:
- Станиславского — между площадями Станиславского и Труда;
- Плахотного — от Петропавловской до Костычева;
- Пархоменко — от Станиславского до Римского-Корсакова;
- Котовского — между домами № 21 и 27.
Кроме того, с 7:00 до 14:00 на этих дорожных отрезках будет запрещена парковка.
«Ограничения связаны с проведением 76-й легкоатлетической эстафеты памяти воинов-сибиряков, погибших в годы Великой Отечественной войны», — уточнили в мэрии.
В связи с перекрытием улиц изменится и схема движения ряда троллейбусов и автобусов.
В объезд закрытых участков будут ходить троллейбусы №№ 4, 35 и 24, а также автобусы №№ 14, 16, 43, 55, 64, 79 и 96.