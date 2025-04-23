В ГАИ Башкирии раскритиковали качество дорожной разметки

«Термопластик должен отслужить год, при этом через 3−4 месяца его уже нет на дороге. Если разметка сделана краской, она должна выполнять свои функции полгода, у нас через месяц-полтора ее нет, она смыта. То есть тут вопрос либо в качестве нанесения, либо в качестве выбираемых материалов, — сказал представитель ведомства. — Что касается водителей машин, то сейчас в автошколах есть проблемы с обучением, учат не вполне нормально. Наблюдается рост числа ДТП по вине новоиспеченных водителей, которые получили права не более чем 2 года. По всем таким авариям проводятся проверки, в том числе как они обучались в автошколах, и делаются выводы. Потом, соответственно, уделяется внимание данным автошколам».
Заместитель председателя Госсобрания РБ Салават Хусаинов предложил из членов экспертного совета выделить рабочую группу и выехать на несколько адресов, чтобы посмотреть, как выполняется ямочный ремонт, как обстоят дела с разметкой, взяв с собой конкурсную документацию.
Пусть на месте дают пояснения, почему, условно говоря, то, что должно было лежать 6 месяцев, не продержалось и 2 месяцев. Но нам следует учитывать и климатические условия. Если даже хороший термопластик был нанесен, грейдеры за зиму могут его уничтожить. Это наша реальность, это не попытка кивать на погоду. Если она не держится в хороших погодных условиях и срок гарантии не соблюдается — это другой вопрос.
Что касается автошкол, то было предложено пригласить руководителей и послушать их мнение.
«Но посмотрите, как у нас относятся к машинам учеников: лишь бы ему посигналить, обогнать, сдвинуть с дороги. Все забыли, как сами обучались! Без взаимоуважения всех участников дорожного движения нам будет сложно переломить эту ситуацию, тут важен личностный фактор», — отметил заместитель председателя Госсобрания РБ.