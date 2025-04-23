В ГАИ Башкирии раскритиковали качество дорожной разметки

«Термопластик должен отслужить год, при этом через 3−4 месяца его уже нет на дороге. Если разметка сделана краской, она должна выполнять свои функции полгода, у нас через месяц-полтора ее нет, она смыта. То есть тут вопрос либо в качестве нанесения, либо в качестве выбираемых материалов, — сказал представитель ведомства. — Что касается водителей машин, то сейчас в автошколах есть проблемы с обучением, учат не вполне нормально. Наблюдается рост числа ДТП по вине новоиспеченных водителей, которые получили права не более чем 2 года. По всем таким авариям проводятся проверки, в том числе как они обучались в автошколах, и делаются выводы. Потом, соответственно, уделяется внимание данным автошколам».