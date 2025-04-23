Беспилотник-курьер доставит лекарства в три нижегородские больницы

Беспилотник-курьер доставит лекарства в три больницы Нижнего Новгорода. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель сферы здравоохранения региона Алексей Никонов.
Согласно информации, лекарства для антиретровирусной терапии из Областного центра борьбы со СПИД доставят в областную больницу им. Семашко, а также городские больницы № 28 и № 33.
Первый полет состоится 28 апреля. Отмечается, что беспилотник оснастят парашютом, чтобы на случай нештатной ситуации он смог приземлиться в условиях городской застройки.
Также в этот день полет осуществят на Бор, туда доставят лекарства и анализы.