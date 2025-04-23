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Новосибирцы застряли в большой пробке от Речного вокзала до разъезда Иня

Движение замедлилось из-за ремонта моста — три полосы сузили до одной.

Источник: Комсомольская правда

Утром 23 апреля на улице Большевистской и Бердском шоссе образовалась огромная пробка длиной около восьми километров. Причиной затора стали дорожные работы на мосту через реку Иня. Об этом стало известно из данных «2ГИС».

Движение по мосту в районе улицы Большевистской затруднено уже несколько дней — здесь с 12 апреля идут ремонтные работы. Из-за укладки армированной накладной плиты количество полос сократили с трех до одной, что спровоцировало серьезные заторы.

По данным сервиса 2ГИС, утром во вторник движение практически встало от Речного вокзала до разъезда Иня. Пользователи жалуются, что простаивают в пробке часами, опаздывают на работу и занятия.

Ограничения по движению связаны с реконструкцией моста. Пока неизвестно, сколько продлится ремонт, точные сроки не называются.