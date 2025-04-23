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Павловский округ первым в регионе завершил отопительный сезон

Павловский округ стал первым муниципалитетом в Нижегородской области, завершившим отопительный сезон.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщили в администрации округа, отвечая на обращения жителей в социальных сетях. Нижегородцы выразили обеспокоенность тем, что отопление было отключено при прогнозируемом похолодании. В ответ представители администрации Павловского района пояснили, что решение об окончании отопительного сезона принято в соответствии с действующим законодательством: при среднесуточной температуре воздуха выше +8 градусов в течение пяти суток подряд отопление может быть отключено.

«В Павловском округе отопительный сезон завершился 22 апреля в соответствии с установленными нормативами», — подчеркнули в администрации.

В то же время местные власти заверили, что готовы возобновить подачу тепла в случае резкого ухудшения погодных условий.

Напомним, что в Нижнем Новгороде пока не планируется отключать отопление. Ранее в нижегородском «Теплоэнерго» сообщали о переходе на пониженные режимы отопления.