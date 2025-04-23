Павловский округ первым в регионе завершил отопительный сезон

Об этом сообщили в администрации округа, отвечая на обращения жителей в социальных сетях. Нижегородцы выразили обеспокоенность тем, что отопление было отключено при прогнозируемом похолодании. В ответ представители администрации Павловского района пояснили, что решение об окончании отопительного сезона принято в соответствии с действующим законодательством: при среднесуточной температуре воздуха выше +8 градусов в течение пяти суток подряд отопление может быть отключено.