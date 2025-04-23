В Самаре 3 мая покажут спектакли о войне к 80-летию Победы

3 мая в 18:30 в Самарском академическом театре оперы и балета имени Шостаковича пройдет программа «Пламя Победы» (12+), посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нее войдут два одноактных балета: «Ленинградская симфония» на музыку Шостаковича и премьера «Дом у дороги» на музыку Гаврилина.
«Ленинградская симфония» — масштабная постановка Игоря Бельского о подвиге блокадного Ленинграда. В основе — первая часть Седьмой симфонии Шостаковича.
«Дом у дороги» — камерная история по поэме Твардовского, показывающая войну через судьбу одной семьи.
Ранее мы писали, что 24 апреля в САТОБ пройдет выставка «Большой театр в Куйбышеве» (6+). Экспозиция представит уникальные материалы о работе эвакуированной труппы в годы войны.
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