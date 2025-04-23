В Самаре 3 мая покажут спектакли о войне к 80-летию Победы

3 мая в 18:30 в Самарском академическом театре оперы и балета имени Шостаковича пройдет программа «Пламя Победы» (12+), посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нее войдут два одноактных балета: «Ленинградская симфония» на музыку Шостаковича и премьера «Дом у дороги» на музыку Гаврилина.