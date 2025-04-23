На «Ростсельмаше» сократили 2 тысячи работников, приостановлены новые проекты

— В прошлом году запустили заводы трансмиссии, прицепной техники и новый тракторный завод. Все было готово к тому, чтобы расширять производство, но приходится действовать в обратном направлении. Планировали инвестировать в выпуск гидростатических трансмиссий, строить новый литейный завод, но все это отложено на неопределенный срок, — добавил Константин Бабкин.