На «Ростсельмаше» сократили 2 тысячи работников, приостановлены новые проекты

В Ростовской области на «Ростсельмаше» вынужденно сократили 2 тысячи работников и отложили новые проекты. Об этом в интервью «Коммерсанту» рассказал совладелец предприятия Константин Бабкин.
— Всю осень работали три дня в неделю. Но такой режим не действует позитивно. Сейчас перешли на пятидневную неделю, но в «сниженном режиме». Пришлось сократить 2 тысячи человек. Стараемся больше не увольнять, — сообщил Константин Бабкин.
Товарные остатки на площадках «Ростсельмаша» составили 40% годового выпуска. Также были «срезаны» проекты развития.
— В прошлом году запустили заводы трансмиссии, прицепной техники и новый тракторный завод. Все было готово к тому, чтобы расширять производство, но приходится действовать в обратном направлении. Планировали инвестировать в выпуск гидростатических трансмиссий, строить новый литейный завод, но все это отложено на неопределенный срок, — добавил Константин Бабкин.
Напомним, ранее завод «Ростсельмаш» посетил народный артист Сергей Безруков.