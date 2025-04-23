Прикамцы продолжают «инвестировать» и терять деньги

Несколько таких случаев произошло в Чайковском, причем, отмечают в ГУ МВД по Пермскому краю, на уловки аферистов попадаются люди самых разных возрастов.
Например, 26-летний чайковчанин, решив заняться инвестициями, нашел в мессенджере, как ему показалось, надежный канал. Ему объяснили правила: надо вкладывать деньги, которые в последующем будут приносить доход. Пройдя курс обучения с закрепленным за ним куратором, по его указаниям мужчина совершил несколько переводов — личных средств, кредитных, а также взятых в долг у друзей и знакомых. После этого с ним перестали выходить на связь. Тогда чайковчанин понял, что его обманули, и обратился в полицию. Общая сумма материального ущерба превысила 3 миллиона рублей.
Похожий случай произошел с 64-летней жительницей Чайковского. Незнакомец по телефону, представившись сотрудником инвестиционной компании, убедил женщину, что научит ее зарабатывать на бирже. «Специалист», обещая быстрый доход, попросил пенсионерку включить на смартфоне функцию демонстрации экрана и установить приложение. Она так и сделала, но затем у женщины появились подозрения. Потерпевшая обратилась в банк, где ей сообщили, что с ее банковского счета совершены переводы на общую сумму около 35 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по обоим фактам мошенничества, ведется расследование.