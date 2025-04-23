Прикамцы продолжают «инвестировать» и терять деньги

Например, 26-летний чайковчанин, решив заняться инвестициями, нашел в мессенджере, как ему показалось, надежный канал. Ему объяснили правила: надо вкладывать деньги, которые в последующем будут приносить доход. Пройдя курс обучения с закрепленным за ним куратором, по его указаниям мужчина совершил несколько переводов — личных средств, кредитных, а также взятых в долг у друзей и знакомых. После этого с ним перестали выходить на связь. Тогда чайковчанин понял, что его обманули, и обратился в полицию. Общая сумма материального ущерба превысила 3 миллиона рублей.