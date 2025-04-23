«Единая Россия» к 80-летию Победы проведет акцию «Подарок ветерану»

«Как и в прошлом году, совместно с Почтой России на 850 региональных площадках мы проведём акцию “Письмо героя”. Это в несколько раз больше площадок, чем в прошлом году. Каждому участнику “Диктанта Победы” будет выдан специально подготовленный, стилизованный под фронтовой треугольник бланк… Из всех регионов письма будут доставлены нашим бойцам на передовую», — добавил Сидякин.