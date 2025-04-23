В Ростове синоптики обещают до +23 градусов и небольшой дождь

В среду, 23 апреля, в Ростове-на-Дону в первой половине дня ожидается от +16 до +23 градусов. Жителей и гостей донской столицы ждет небольшой дождь, поэтому стоит захватить с собой зонтик. Вечером также возможны осадки и похолодание на несколько градусов. Температура воздуха составит +19. В ночные часы столбики термометров покажут +15 градусов.