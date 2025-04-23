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В Ростове синоптики обещают до +23 градусов и небольшой дождь

Синоптики рассказали, какая погода будет в середине рабочей недели в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики рассказали о погоде в Ростове-на-Дону. Прогноз опубликовали на сайте Гисметео.

В среду, 23 апреля, в Ростове-на-Дону в первой половине дня ожидается от +16 до +23 градусов. Жителей и гостей донской столицы ждет небольшой дождь, поэтому стоит захватить с собой зонтик. Вечером также возможны осадки и похолодание на несколько градусов. Температура воздуха составит +19. В ночные часы столбики термометров покажут +15 градусов.

Ветер ожидается западный. Его порывы достигнут 2−4 метров в секунду.