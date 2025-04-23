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В новых российских регионах отремонтируют более 700 километров дорог

Автодор : в новых российских регионах отремонтируют 705,6 км дорог.
Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Капитальный ремонт 705,6 километра участков дорог планируется провести в текущем году на территории новых регионов РФ, следует из презентации госкомпании «Автодор» в рамках форума «Госзаказ».

«Реализация специального инфраструктурного проекта в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях. Капитальный ремонт участков дорог в полном конструктиве — 705,6 километров», — говорится в презентации.

Всего с 2022 по 2024 года завершен капитальный ремонт 2082,3 километра дорог на территории Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее сообщалось, что на 2025 год запланировано восстановление порядка 770 километров дорог в новых регионах. В ДНР и ЛНР «Автодор» обновит суммарно порядка 525 километров дорог.