В новых российских регионах отремонтируют более 700 километров дорог

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Капитальный ремонт 705,6 километра участков дорог планируется провести в текущем году на территории новых регионов РФ, следует из презентации госкомпании «Автодор» в рамках форума «Госзаказ».
«Реализация специального инфраструктурного проекта в Донецкой и Луганской республиках, Запорожской и Херсонской областях. Капитальный ремонт участков дорог в полном конструктиве — 705,6 километров», — говорится в презентации.
Всего с 2022 по 2024 года завершен капитальный ремонт 2082,3 километра дорог на территории Донецкой и Луганской республик, Запорожской и Херсонской областей.
Ранее сообщалось, что на 2025 год запланировано восстановление порядка 770 километров дорог в новых регионах. В ДНР и ЛНР «Автодор» обновит суммарно порядка 525 километров дорог.