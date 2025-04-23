В Ростовской области создадут реестр бесплатных земельных участков для участников СВО

Ростовская область делает важный шаг в поддержке участников специальной военной операции. Так, врио губернатора региона Юрий Слюсарь подписал соответствующий документ. Благодаря этому постановлению получение бесплатных земельных участков защитниками Отечества и их семьями станет намного проще.
Главное новшество — это создание единого прозрачного реестра всех доступных земель. Он появится на сайте областного министерства имущества до 1 мая. Теперь участники спецоперации смогут сами выбирать участки, а не ждать, пока им предложат варианты.
По словам Юрия Слюсаря, во время личных приемов поступало много вопросов о земельных участках. Новая система сделает процесс максимально открытым и удобным для наших защитников.
Так, муниципалитеты ежеквартально будут обновлять данные о свободных землях, а подача заявки останется прежней — через местную администрацию.
Право на землю имеют награжденные государственными орденами участники СВО, Герои России, ветераны боевых действий и члены их семей.
Сегодня 248 защитников и их близких уже получили земельные участки в Ростовской области. Новая система учтет предыдущий опыт и устранит бюрократические препоны, мешавшие быстрому оформлению.