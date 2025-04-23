Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авария оставила без света более 500 домов в Октябрьском районе Новосибирска

Речь идет о 12 улицах.

Жители ряда улиц в Октябрьском районе Новосибирска сегодня оказались без электроснабжения. Сбой в работе электросетей произошел около полудня 23 апреля, оставив без света значительное число зданий.

По информации, опубликованной на муниципальном портале «Мой Новосибирск», отключение затронуло дома, расположенные на улицах Выборная, Абразивная, Лазо, Дубравы, Плющиха, Яснополянская, Переселенческая, Чехова, Толстого, Ленинградского, Ярославского и Кузбасская.

Согласно данным интерактивной карты портала, в результате аварии пострадало как минимум 516 объектов. Преимущественно это частные жилые дома.