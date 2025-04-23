Авария оставила без света более 500 домов в Октябрьском районе Новосибирска

Жители ряда улиц в Октябрьском районе Новосибирска сегодня оказались без электроснабжения. Сбой в работе электросетей произошел около полудня 23 апреля, оставив без света значительное число зданий.
По информации, опубликованной на муниципальном портале «Мой Новосибирск», отключение затронуло дома, расположенные на улицах Выборная, Абразивная, Лазо, Дубравы, Плющиха, Яснополянская, Переселенческая, Чехова, Толстого, Ленинградского, Ярославского и Кузбасская.
Согласно данным интерактивной карты портала, в результате аварии пострадало как минимум 516 объектов. Преимущественно это частные жилые дома.