В Иркутской области досрочный период ОГЭ продлится до 17 мая

Отметим, в этот период на экзамен отправятся те школьники, что не смогут присутствовать в основные числа по уважительной причине. При этом условия допуска остаются такими же, а именно отсутствие задолженностей, успешно сданное итоговое собеседование по русскому языку, а также оценки по всем предметам не ниже тройки.