В Иркутской области досрочный период ОГЭ продлится до 17 мая

В Иркутской области стартовал досрочный период государственной итоговой аттестации. Как сообщили КП-Иркутск в региональном правительстве, он продлится с 22 апреля по 17 мая для 11 выпускников девятых классов.
Отметим, в этот период на экзамен отправятся те школьники, что не смогут присутствовать в основные числа по уважительной причине. При этом условия допуска остаются такими же, а именно отсутствие задолженностей, успешно сданное итоговое собеседование по русскому языку, а также оценки по всем предметам не ниже тройки.
— Всего задействовано четыре пункта проведения экзаменов в Иркутске, Саянске и Усть-Куте, один из них находится на дому. Помогать в проведении ГИА будут четыре общественных наблюдателя и 41 работник, — добавили в пресс-службе правительства.
Помимо основных предметов, а именно русского языка и математики, шести девятиклассникам предстоит показать свои знания в информатике, пяти — в географии и других предметах. Напомним, основной период ОГЭ пройдет с 21 мая по 2 июля.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что детские пособия начислят досрочно из-за майских праздников в Иркутской области.