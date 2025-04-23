Областные власти просят калининградских байкеров пока не ездить через Литву

«Мы обратились в МИД России с просьбой получить разъяснения компетентных органов Литовской Республики о том, распространяются ли указанные нововведения литовских властей на граждан России, пересекающих территорию Литвы транзитом по упрощённым транзитным документам (УТД). До появления официальных комментариев настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок через Литву на мотоциклах и приравненных к ним средствах передвижения», — отметили в ведомстве.