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Областные власти просят калининградских байкеров пока не ездить через Литву

Эта страна ввела ограничения на белорусской границе.

Областные власти советуют калининградцам воздержаться от путешествий через Литву на мотоциклах. Об этом «Клопс» сообщили в Агентстве по международным и межрегиональным связям Калининградской области, комментируя новые ограничения на литовско-белорусской границе.

«Мы обратились в МИД России с просьбой получить разъяснения компетентных органов Литовской Республики о том, распространяются ли указанные нововведения литовских властей на граждан России, пересекающих территорию Литвы транзитом по упрощённым транзитным документам (УТД). До появления официальных комментариев настоятельно рекомендуем воздержаться от поездок через Литву на мотоциклах и приравненных к ним средствах передвижения», — отметили в ведомстве.