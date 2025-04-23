Челябинцам и копейчанам рассказали, как добраться до кладбищ на Радоницу

Так, 26 и 27 апреля до Градского кладбища будет следовать автобус № 94 (от улицы Чичерина, с 10:00 до 18:00 и каждые 15 минут), до Преображенского кладбища — автобус № 195 (также от улицы Чичерина, с 9:30 до 18:30 и каждые 60 минут). Непосредственно в Радиницу оба автобуса начнут рейсы в 9:00 и закончат в 19:00. Интервал движения первого — каждые 6−12 минут, второго — каждые 15−30 минут.