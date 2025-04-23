Челябинцам и копейчанам рассказали, как добраться до кладбищ на Радоницу

В Русской православной церкви Радоница (устаревшее — Радуница) — день, когда нужно поминать усопших. В 2025 году выпадает на 29 апреля.
Автобусы до кладбищ будут ходить и в ближайшие выходные.
Так, 26 и 27 апреля до Градского кладбища будет следовать автобус № 94 (от улицы Чичерина, с 10:00 до 18:00 и каждые 15 минут), до Преображенского кладбища — автобус № 195 (также от улицы Чичерина, с 9:30 до 18:30 и каждые 60 минут). Непосредственно в Радиницу оба автобуса начнут рейсы в 9:00 и закончат в 19:00. Интервал движения первого — каждые 6−12 минут, второго — каждые 15−30 минут.
На маршрут № 44 от ЧМК до ЖК «Соколиная гора» с 10:00 до 16:00 дополнительно выйдет один автобус большого класса.
В Копейске 29 апреля до кладбища в поселке Горняк будет курсировать автобус от автовокзала с 9:00 до 20:30 каждые 15−30 минут. До Старокамышинского кладбища с 9:00 до 18:00 каждые 30−40 минут будут отправляться автобусы из одноименного поселка, поселка Бажова, а также от автовокзала через поселок Железнодорожный, Старокамышинское кладбище и до Старокамышинска. Напротив кладбища в поселке Шахты № 201 будут останавливаться автобусы № 10, 12.
Радоница приходится на вторник второй недели после празднования Пасхи, через день после Фомина воскресенья (Антипасхи). Так как дата Пасхи не закреплена, то и Радоница отмечается каждый год в разное время.