Босниец И. Джаковац рассказал, почему перешел в тольяттинский «Акрон»

Легионер волжан объяснил, что нашел общий язык с представителями клуба. Также они выставили более конкретное предложение по сравнению с другими командами.
Ифет Джаковац присоединился к «красно-черным» в январе. До этого играл за сербские «Бачка Топола», «Златибор» и «Тутин». Также был в «Партизане» U-19. Продолжить карьеру мог в немецкой «Фортуне» и турецком клубе «Коньяспор».
«“Акрон” был конкретен в своем предложении. Его представители четко изложили то, чего хотели. Нашел общий язык с ними. Так и пришло это решение», — подчеркнул босниец.
Соглашение с волжанами подписал до конца июня 2028-го. За них сыграл в четырех встречах, забил гол в матче против «Ростова» (12+).
«Это очень важно для уверенности в себе», — высказался о забитом мяче в разговоре с Metaratings.ru Джаковац.
Ранее УЕФА заплатил «Акрону» и «Крыльям Советов» за участие их игроков в турнирах организации.
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