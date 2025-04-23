Босниец И. Джаковац рассказал, почему перешел в тольяттинский «Акрон»

Ифет Джаковац присоединился к «красно-черным» в январе. До этого играл за сербские «Бачка Топола», «Златибор» и «Тутин». Также был в «Партизане» U-19. Продолжить карьеру мог в немецкой «Фортуне» и турецком клубе «Коньяспор».