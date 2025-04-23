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Билеты на электрички подешевеют с 1 мая для пенсионеров-дачников

МИНСК, 23 апр — Sputnik. Граждане пенсионного возраста с 1 мая смогут приобретать билеты на электропоезда с 50-процентной скидкой, сообщили в среду в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Источник: Sputnik.by

Для граждан, достигших общеустановленного пенсионного возраста, с 1 мая по 31 октября 2025 года в период сезонных сельскохозяйственных работ будет действовать скидка 50% от стоимости проезда в поездах региональных линий экономкласса.

сказали в БЖД

Там также напомнили, что это предусмотрено указом «О государственной поддержке пенсионеров», принятым в 2011 году, — именно с того времени начали действовать сезонные «дачные» скидки на БЖД.

Пенсионерам, чтобы купить билет со скидкой, в кассе нужно будет предъявить оригинал удостоверения. Также его необходимо будет иметь при себе во время поездки.

При этом «дачная» льгота не предоставляется при поездках на поездах региональных линий бизнес-класса, межрегиональных (с нумерованными местами) и городских линий.

Пенсионеры могут оформить льготные проездные в билетных кассах, терминалах самообслуживания, на сайте БЖД или в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд».