В Госсобрании Башкирии «проехались» по культуре вождения автолюбителей

«Культура вождения! Если кто-нибудь на “желтый” притормозил, как будто бы земля свалилась: начинается на весь город какофония, сигналы, что только не делают! С перекошенным лицом один на другого через стекло смотрят. Это что вообще такое? Есть такое? На каждом шагу! Ну не может человек на следующую машину налезть. Уступить, даже если оппонент немножко не прав, — это не в правилах у нас. Или выехать на перекресток, перекрыть движение и сидеть с независимым видом, остановив поток», — заявил Салават Хусаинов.