Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госсобрании Башкирии «проехались» по культуре вождения автолюбителей

Участники дорожного движения не проявляют уважения друг к другу. Об этом 23 апреля на заседании экспертного совета в Госсобрании РБ, посвященном проблемам дорог и транспорта, сказал зампредседателя регионального парламента Салават Хусаинов. В качестве примера он привел ситуации, с которыми сталкиваются водители на дорогах республики.

Источник: Башинформ

«Культура вождения! Если кто-нибудь на “желтый” притормозил, как будто бы земля свалилась: начинается на весь город какофония, сигналы, что только не делают! С перекошенным лицом один на другого через стекло смотрят. Это что вообще такое? Есть такое? На каждом шагу! Ну не может человек на следующую машину налезть. Уступить, даже если оппонент немножко не прав, — это не в правилах у нас. Или выехать на перекресток, перекрыть движение и сидеть с независимым видом, остановив поток», — заявил Салават Хусаинов.

Он предложил закладывать основы культуры вождения с более раннего возраста и напомнил, что на дороге все равны. Участники заседания отметили, что нужен системный подход к решению недостатков транспортной дисциплины, приведя пример давно существующего в мировой практике общественного контроля. Представитель ГАИ РБ добавил, что в республике для этих целей создан чат-бот, куда любой неравнодушный может сообщить о нарушениях на дорогах.