В Госсобрании Башкирии «проехались» по культуре вождения автолюбителей

«Культура вождения! Если кто-нибудь на “желтый” притормозил, как будто бы земля свалилась: начинается на весь город какофония, сигналы, что только не делают! С перекошенным лицом один на другого через стекло смотрят. Это что вообще такое? Есть такое? На каждом шагу! Ну не может человек на следующую машину налезть. Уступить, даже если оппонент немножко не прав, — это не в правилах у нас. Или выехать на перекресток, перекрыть движение и сидеть с независимым видом, остановив поток», — заявил Салават Хусаинов.
Он предложил закладывать основы культуры вождения с более раннего возраста и напомнил, что на дороге все равны. Участники заседания отметили, что нужен системный подход к решению недостатков транспортной дисциплины, приведя пример давно существующего в мировой практике общественного контроля. Представитель ГАИ РБ добавил, что в республике для этих целей создан чат-бот, куда любой неравнодушный может сообщить о нарушениях на дорогах.