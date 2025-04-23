Кишинёв ждет очередной транспортный коллапс: Перекроют улицы и доступ в некоторые места — к нам едет вице-председатель Европейской комиссии

Мэрия муниципия Кишинев объявила о временном ограничении доступа граждан в определенные общественные места столицы 24 апреля 2025 года. Это решение принято в связи с официальным визитом вице-председателя Европейской комиссии Каи Каллас, которая планирует посетить государственные учреждения Республики Молдова.
В этот день, с 08:00 до 17:00, будет ограничен доступ в центр города, что повлияет на проведение встреч и массовых мероприятий, а также на работы по ремонту дорог и коммунальных сетей. Исключение составят социокультурные мероприятия, предварительно согласованные с Мэрией.
Генеральный инспекторат полиции и Дирекция полиции Кишинева будут обеспечивать порядок и информировать граждан о мерах безопасности. Водителей призывают соблюдать требования дорожной полиции и проявлять терпение на дорогах.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Штрафы людей за СМС, запрет на выезд из Молдовы, даже за Благодатным огнем, «отмена» Дня Победы: Почему перед выборами ПАС себя хоронит — есть версия.
Правящая партия и президент только усиливает ненависть в себе в народе, и голосовать за ПАС не будут — что это за ход такой перед выборами (далее…).
ПАС снова обхаживает диаспору, правда, очень неловко: Партия власти давно начала предвыборную агитацию, а Конституционный суд Молдовы ничего не замечает.
Для молдавской диаспоры открыта регистрация на парламентских выборах 28 сентября (далее…).
Мать четверых детей молдавские полицейские оштрафовали на 37 тысяч леев за «электоральную коррупцию»: «Я получала только помощь от мамы, которая живет в России, а полицейские сказали, что их это не волнует, получайте штраф».
Наталья все время плачет, она просто не знает, что ей делать (далее…).