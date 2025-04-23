Кишинёв ждет очередной транспортный коллапс: Перекроют улицы и доступ в некоторые места — к нам едет вице-председатель Европейской комиссии

В этот день, с 08:00 до 17:00, будет ограничен доступ в центр города, что повлияет на проведение встреч и массовых мероприятий, а также на работы по ремонту дорог и коммунальных сетей. Исключение составят социокультурные мероприятия, предварительно согласованные с Мэрией.