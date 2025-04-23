КГК Беларуси сказал про 89 коррупционных преступлений в экономической сфере

Герасимов уточнил, что на постоянной основе проводилось оперативное изучение деятельности ряда важнейших для экономики Беларуси предприятий. Он уточнил, что принимаемые меры дали возможность своевременно и эффективно реагировать на факты коррупции, а также на нарушения установленного порядка осуществления экономической деятельности.