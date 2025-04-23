КГК Беларуси сказал про 89 коррупционных преступлений в экономической сфере. Подробности во время совместного заседания Палаты представителей и Совета Республики сообщил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, пишет БелТА.
Герасимов уточнил, что на постоянной основе проводилось оперативное изучение деятельности ряда важнейших для экономики Беларуси предприятий. Он уточнил, что принимаемые меры дали возможность своевременно и эффективно реагировать на факты коррупции, а также на нарушения установленного порядка осуществления экономической деятельности.
По словам главы Комитета госконтроля, в 2024 году в ходе мероприятий по противодействию коррупционным проявлениям в экономической сфере выявлено 89 преступлений. Герасимов также добавила, что по фактам необоснованного посредничества было выявлено 76 преступлений.
Ранее глава КГК Герасимов озвучил на совещании у Лукашенко прямой путь к коррупции в Беларуси.
Тем временем директора ряда мясоперерабатывающих предприятий в Беларуси задержаны за взятки: «Взятки составляли 14 — 18 тысяч рублей».
Кроме того, Мингорисполком сказал про изменения в выплатах пенсий с 1 июля 2025 года.