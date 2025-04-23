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Игрок «Акрона» И. Джаковац объяснил, как клуб мог бы выступить в еврокубках

Боснийский легионер тольяттинцев считает, что Российская Премьер-лига входит в десятку лучших.

Боснийский легионер тольяттинцев считает, что Российская Премьер-лига входит в десятку лучших.

Ифет Джаковац выступает за «Акрон» с января этого года. Поучаствовал в четырех матчах и забил один мяч. Есть опыт игры в Лиге Европы и Лиге Конференций. В шести встречах в последней дважды отличился и выдал одну голевую.

Уверен: «красно-черные» в ней смогли бы пробиться в ⅛ финала.

«Дальше уже все зависит от твоего соперника», — добавил босниец в разговоре с Metaratings.ru.

Также считает, что команда Заура Тедеева была бы в топ-5 клубов чемпионата Сербии. До этого Ифет Джаковац рассказал, почему зимой перешел именно в «Акрон».

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