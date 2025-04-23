В Авиастроительном районе Казани расширен список адресов, где временно отключат воду

В поселке Сухая Река отключение должно затронуть: улицу Вересаева — дома от № 1 по № 42а, улицу Малая Заречная — нечетные номера домов от № 1 до № 13а и четные номера домов от № 2 до № 16, улицу Челюскина — четные номера домов от № 68 до № 110а/16, улицы 2-я Заречная, Камчатская, Керченская, Лянгузова, Ново-Караваевская, П. Баранова, Поперечно-Большая, Промышленная, Сахалинская, Сухорецкая, Ударная, улицу Верхоянская — от дома № 1 вплоть до № 48а, улицу Граничная — кроме дома № 2, улицу Пржевальского — нечетные номера домов, улицу Северополюсная — частные дома.