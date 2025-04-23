В Авиастроительном районе Казани расширен список адресов, где временно отключат воду

Воды не будет целые сутки, с 9 часов 24 апреля до 9 часов 25 апреля. Причиной временных неудобств станут работы по подключению нового водопровода, а также замене старой запорной арматуры и пожарных гидрантов.
Отключение водоснабжения затронет следующие адреса, которые отсутствовали в первоначальном списке:
— улица Годовикова, дома № 12а, 14а, 16, 18, 20, 22, 22а и 24,
— улица Дементьева, дома № 49 корп. 1, 49Б, 49Б корп. 1 и 2, 51, 51а, 51/1, 53,
— улица Циолковского, все дома,
— улица Чайковского — все дома, за исключением № 19.
Подвоз воды обеспечат автоцистернами, которые будут курсировать по всему району. Также заявки на воду принимаются по телефону:
Изначально предполагалось, что воды, в частности, не будет в поселке Грабарский по улицам Донецкая, Дунайская, Инвентарная, Краснодонская, Кубанская, переулок Кубанский, Л. Шевцовой, Тюленина, Тюлячинская, Центрально-Мариупольская, У. Громовой, Малая Армавирская, Максимова, Панфиловцев, Побежимова, переулок Побежимова, Поперечно-Астраханская, Райниса, Ашхабадская, переулок Ашхабадский, Больгая Армавирская, Верещагина, Глинки, Джамбула и Карагандинская (на последней — в домах от № 1а по № 21Б).
В поселке Сухая Река отключение должно затронуть: улицу Вересаева — дома от № 1 по № 42а, улицу Малая Заречная — нечетные номера домов от № 1 до № 13а и четные номера домов от № 2 до № 16, улицу Челюскина — четные номера домов от № 68 до № 110а/16, улицы 2-я Заречная, Камчатская, Керченская, Лянгузова, Ново-Караваевская, П. Баранова, Поперечно-Большая, Промышленная, Сахалинская, Сухорецкая, Ударная, улицу Верхоянская — от дома № 1 вплоть до № 48а, улицу Граничная — кроме дома № 2, улицу Пржевальского — нечетные номера домов, улицу Северополюсная — частные дома.
Поселки Новое Караваево и Северный, а также садоводческие общества «КАПО-2», «КАПО-4», «КАПО-5», «Энергетик», «КМПО-1», «КМПО-2», «Заовражье», «Сирень», «Строитель-1», «Нарцисс», «Ягодка», «Элекон-2», «Сад № 3 Казанской ТЭЦ-2» и «Ветеран КАПО» должны остаться без воды полностью.
Помимо этого, без воды должны остаться:
— улица Беломорская — четные номера домов от № 22 по № 226/2 и нечетные номера домов от № 23 по № 69д (кроме № 63 корп. 1, 69, 69а корп. 7, 8, 9, 10 и 11, 69Б, 69Б корп. 1, 33а, 35а, 45, 106),
— улица Максимова, дом № 49,
— улица Обнорского, дома № 30, 30 корп. 2 и 3, 30а, 30Б, 30а корп. 1, 30а стр. 1, 49,
— улица Побежимова, дома № 46, 46Б, 53, 55, 55/1, 55/2, 57, 57а и 59,
— улица Челюскина, дома № 25а, 27, 27а, 29, 31, 43, 45 и 51.