В Ростове открыли первое на юге России инклюзивное кафе

«Теплицу» поделили на зоны. В одной из них оборудовали кафе и открытую кухню, в том числе для тренировочных занятий. Предполагается, что 30% сотрудников нового заведения составят люди с особенностями здоровья. Действующие сотрудники уже прошли обучение.