В Ростове открыли первое на юге России инклюзивное кафе

В Ростове-на-Дону открыли первое на юге России инклюзивное кафе, площадку «Теплица. Бережно» можно найти на Суворова, 5. Подробно о новом городском пространстве рассказали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.
«Теплицу» поделили на зоны. В одной из них оборудовали кафе и открытую кухню, в том числе для тренировочных занятий. Предполагается, что 30% сотрудников нового заведения составят люди с особенностями здоровья. Действующие сотрудники уже прошли обучение.
На открытии нового пространства побывал заместитель губернатора Артем Хохлов.
— Подобное пространство — хорошая и правильная идея. Это еще одна точка притяжения для молодежи, для добрых дел. Важно, что ребята работают и вовлечены в разную деятельность. Они общаются и реализуют свой творческий потенциал, — отметил Артем Хохлов.
Кафе постарались сделать уютным. Некоторые элементы декора оформили людьми с ограниченными возможностями здоровья. Для посетителей также подготовили мастерские, от столярной до художественной и кукольной. Будут проводиться творческие выставки, лектории, выставки, благотворительные встречи, аукционы, ярмарки и кинопоказы. В ближайших планах проведение гастрофестиваля.