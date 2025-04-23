В Госдуму внесли проект о запрете рекламы эзотерических услуг

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о запрете рекламы эзотерических и энергетических услуг, духовных практик и блокировке ресурсов с такими предложениями, документ доступен в думской электронной базе.
«В связи с необходимостью защиты граждан Российской Федерации от дезинформации, манипуляций и негативного влияния на их физическое и психическое здоровье законопроектом предлагается внести изменения, направленные на противодействие распространению навязчивой рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, вводящей потребителей в заблуждение», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Законопроектом также вносятся изменения, направленные на развитие механизма выявления и блокировки ресурсов с такими предложениями.