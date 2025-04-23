Жозеф Котин: как легендарный конструктор танков внес неоценимый вклад в Великую Победу

Для более поздних времен картина невозможная. Но для Жозефа Котина все это стало реальностью — это была его жизнь. Рассказываем о великом танковом конструкторе, его непростом пути и вкладе в Великую Победу.
Жозеф Котин мог стать врачом — по крайне мере, так хотели его родители. Именно они настояли, чтобы молодой человек поступил в медицинский институт. Но механизмы и индустрия завораживали Котина куда больше, нежели человеческий организм. В итоге он перевелся на автомобильный факультет в Харьковском политехе.
Несколько лет спустя будущий конструктор вступил в ряды Красной армии — но не как боец с винтовкой, а как молодой инженер. Котину нет еще двадцати пяти, а он уже заканчивает Военно-техническую академию. Взлет стремительный: проходит менее пяти лет, и в 1937 году Жозеф Котин становится главным конструктором Кировского завода.
Правильный путь
В 30-е годы XX века концепция тяжелого танка отличалась от того, что мы привыкли видеть на фото эпохи Великой Отечественной. Они больше напоминали эдакие сухопутные линкоры. Средний трехбашенный Т-28 и тяжелый пятибашенный Т-35 отлично смотрелись на парадах. Последний с двумя 45-мм и одной 75-мм пушками и множеством пулеметов символизировал индустриальную мощь страны Советов.
Но опыт гражданской войны в Испании показал, что скорострельная противотанковая артиллерия стала повсеместной, а ее огонь — слишком плотным. Концепция тяжелого танка потребовала пересмотра.
К Советско-финляндской войне были готовы три опытных танка — два с двумя башнями и один с одной. Их отправили на линию фронта. Противостоять противотанковой артиллерии смогли все, но опыт эксплуатации однобашенного танка показал, что его огневая мощь в реальном бою не сильно уступает двухбашенным конкурентам.
Это был танк, разработанный под руководством Жозефа Котина, главного конструктора Кировского завода, стремительно «взлетевшего» в непростую «эпоху роста» и паранойи 30-х.
Ставка Котина на упрощение конструкции и на реальную боевую эффективность вместо парадной красоты оказалась верной — в Москве отлично понимали, что дело идет к большой войне. И руководство интересовал массовый продукт. В итоге в серию пустили именно машину Жозефа Котина под наименованием «КВ» — производное от имени революционера Клима Ворошилова.
Вскоре по опыту финской войны бюро Котина разработало КВ-2 — версию КВ, но не с 76-миллиметровой пушкой, а со 152-миллиметровой гаубицей, расположенной в огромной башне. Причина — богатые и неприятные впечатления, массово полученные красноармейцами во время штурма бетонных укреплений линии Маннергейма. Красной армии была нужна возможность подвести тяжелую гаубицу на прямую наводку и долго вести огонь, не подставляя расчет под пули и снаряды.
Тяжелый козырь тяжелого времени
К 22 июня 1941 года в Красной армии имелось 572 танка КВ. Для немцев боевые качества КВ, который просто игнорировал попытки пробить его броню из наиболее распространенных в вермахте 37-миллиметровых пушек, стали очень неприятным сюрпризом.
В определенных условиях танк Котина мог даже в одиночестве влиять на события оперативного масштаба. Так, широко известный «расейняйский КВ» в июне 1941 года в городе Расейняй целых 20 часов блокировал группу полковника Рауса, насчитывавшую несколько тысяч человек.
Но неуязвимым танк не был. Против него имела шансы немецкая танковая 50-миллиметровая пушка при стрельбе дорогостоящими подкалиберными снарядами. Его могла без проблем прошивать 88-миллиметровая зенитная пушка — правда, поставить ее на прямую наводку и выжить было той еще задачей. И, конечно, уничтожить КВ могла германская авиация — пикирующие бомбардировщики «Штука».
Это были относительно редкие и недешевые средства, но на такую важную цель, как КВ, немцы их не жалели. Все это делало войну для экипажей КВ такой же опасной, как и для других красноармейцев — прочность брони не должна преуменьшать героизм танкистов.
Тем временем у Котина были другие проблемы. Немцы двигались к Ленинграду, и с Кировским заводом надо было что-то делать. Он, как и многие другие промышленные мощности, отправился в эвакуацию. Эвакуация промышленности была больше талантливой импровизацией, чем тщательно подготовленным и методично исполняемым планом. Но, преодолев все логистические проблемы, Котин возглавил разработки танков уже в Челябинске, на «переехавшем» заводе, прозванном в народе «Танкоградом».
Челябинский тракторный в годы войны назвали «Танкоградом» не просто так. Он стал крупнейшим танковым заводом в стране: в Челябинск эвакуировали инженеров, рабочих и производственные мощности сразу двух советских танкостроительных заводов — Харьковского и Ленинградского. Гигантское предприятие выпускало как и средние «тридцатьчетверки», так и тяжелые танки Жозефа Котина.
Тяжелый… скоростной?
По итогам боев 1941 года стало понятно, что КВ «перезащищен». В случае встречи с 37-миллиметровыми пушками ему все равно ничего не угрожало. А после того, как немцы заменили короткоствольные орудия на своих средних танках Pz-IV на длинноствольные, они все равно пробивали броню КВ. При этом усиливать броню на этом же шасси было бессмысленно — оно уже просто не тянуло.
Можно было, конечно, создать принципиально новую машину, но это требовало перестройки производства. Но именно в 1942 году Красной армии отчаянно не хватало всего. Старые запасы сожгли бои прошлого года, а наштамповать новых быстро не получалось — еще не были преодолены последствия эвакуации и утери ряда важных заводов, особенно пороховых. И снижать темп производства танков было никак нельзя.
Тогда бюро Котина создает облегченную версию танка — КВ-1С. «С» значит «скоростной». За счет снятия лишней брони и увеличения мощность двигателя не только удалось увеличить максимальную скорость почти на 10 километров в час, но и разгрузить подвеску. Это повысило надежность танка, что в условиях реальной боевой эксплуатации было ничуть не менее важным, чем выживаемость непосредственно на поле боя.
Эта концепция оправдывала себя в 1942 году, но в следующем, 1943-м, враг начал массово применять новые «Тигры» и «Пантеры». 76-миллиметровая пушка, устанавливаемая на танки Котина, уже не могла эффективно бороться с ними. Надо было создавать что-то новое.
Иосиф Сталин
Немцы установили в свой «Тигр» зенитное 88-миллиметровое орудие. Изначально его разрабатывали как пушку с высокой изначальной скоростью снаряда — это было необходимо, чтобы забрасывать эти самые снаряды на большую высоту и поражать летящие на высоте в десяток километров бомбардировщики. Оказалось, что эти качества при замене снаряда на бронебойный отлично помогают бороться и с «толстокожими» танками.
Жозеф Котин пошел по этому же пути. Его бюро взяло советскую зенитную пушку 52-К и переработало ее для установки в танковую башню. После определенных изменений башни ее удалось установить в КВ-1С, и получился КВ-85, который был способен пробивать «Тигры» в лоб почти с километровой дистанции.
Но возникла другая проблема. К 1943 году немцы успели насытить свои войска новыми 75-миллиметровыми противотанковыми пушками. И «продавливать» окопавшуюся германскую пехоту тяжелыми танками уже не получалось — навстречу летели уже не «скромные» 37-миллиметровые снаряды.
В этих условиях Жозеф Котин и разработал совершенно новый танк, броня которого должна была выдерживать снаряды не только 75-миллиметровых противотанковых орудий, но и 88-миллиметровых пушек, устанавливавшихся на германских танках и самоходках.
Новый танк назвали ИС — «Иосиф Сталин». Произведя чуть более сотни танков ИС с 85-миллиметровой пушкой, советская промышленность сосредоточилась на ИС-2. Это были новые танки конструкции бюро Котина с пушкой 122-миллиметрового калибра. Ее снаряды пробивали в лоб любую бронетехнику, имевшуюся у противника в 1944 году, кроме немецких самоходок «Фердинанд», которых было произведено менее сотни.
Еще одним плюсом была большая (для танка) разрушительная сила фугасных 122-миллиметровых снарядов, что было очень важно в 1944—1945 гг. Бои шли в густонаселенных регионах, и возможность 3−4 выстрелами по перекрытиям обрушить превращенный в крепость дом стоила очень дорого.
Но за все приходилось платить — крупный калибр не в лучшую сторону отражался на размере боекомплекта. Да и заряжание осуществлялось медленнее — снаряд и гильза подавались в орудие раздельно и весили тяжелее.
Впрочем, даже несмотря на эти недостатки, ИС-2 все равно многими считается лучшим крупносерийным тяжелым танком Антигитлеровской коалиции за всю войну. Другие были хуже защищены и имели меньшую огневую мощь.
Крупный калибр
Жозеф Котин не ограничивался танками — на базе своих машин его бюро создавало и самоходные орудия. Замена башни на невращающуюся рубку ограничивала сектор ведения огня, достигаемый без поворота корпуса, но позволяла установить более мощное орудие.
На базе танка КВ-1С Котин создал тяжелую самоходку СУ-152 со 152-миллиметровым орудием. Основным ее предназначением был штурм и стрельба прямой наводкой по укреплениям. Как только производство КВ-1С свернули, бюро Жозефа Котина быстро разработало ИСУ-152 — вариант самоходки на шасси танка ИС. Как и «Иосиф Сталин», она была лучше защищена.
Кроме того, в серию пустили разработанную Котиным самоходку ИСУ-122, которая чаще использовалась для борьбы с танками. Это объяснялось баллистикой 122-миллиметровой пушки, лучше подходившей для прицельной стрельбы на дальние расстояния.
Последний тяжелый
Война еще шла, когда Жозеф Котин разрабатывал тяжелый танк ИС-3. Он мог бы стать лучшим танком Второй мировой войны, который благодаря знаменитому «щучьему носу» из 110-миллиметровых бронеплит мог бы стать практически неуязвимым для 75-миллиметровых и 88-миллиметровых немецких орудий. Но принять участие в серьезных боях он так и не успел, поэтому пальма первенства так и осталась за заслуженным ветераном ИС-2.
В послевоенное время Котин продолжал разрабатывать все новые и новые варианты танков. Его последним серийным тяжелым танком стал 50-тонный ИС-8. Он же — Т-10. Переименование состоялось вскоре после смерти Сталина, в рамках масштабной десталинизации.
Т-10 стал не только последним серийным тяжелым танком Котина, но и последним серийным тяжелым танком Советского Союза. Вскоре страна перешла к концепции ОБТ — основного боевого танка, сочетающего в себе свойства средних и тяжелых.
Мирный советский трактор
Т-10 был снят с вооружения в России в 1993 году. Но есть одно творение Котина, которое можно встретить в нашей стране и до сих пор. И речь не о музеях и пьедесталах.
Речь о тракторе К-700. Да, знаменитый 12-тонный «Кировец» тоже был разработан под началом Жозефа Котина. Это, пожалуй, не только самое долгоживущее, но и самое «легкое» серийное творение конструктора. И — самое массовое. Этих тракторов успели выпустить 400 000 единиц.