Жозеф Котин: как легендарный конструктор танков внес неоценимый вклад в Великую Победу

По итогам боев 1941 года стало понятно, что КВ «перезащищен». В случае встречи с 37-миллиметровыми пушками ему все равно ничего не угрожало. А после того, как немцы заменили короткоствольные орудия на своих средних танках Pz-IV на длинноствольные, они все равно пробивали броню КВ. При этом усиливать броню на этом же шасси было бессмысленно — оно уже просто не тянуло.