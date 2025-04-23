Умер соавтор культовой «Богемской рапсодии» группы Queen

Продюсеру было 78 лет, о причинах его смерти не сообщается. Бейкер известен прежде всего как великий экспериментатор в мире музыки и человек, доверявший талантливым и амбициозным музыкантам, в которых видел будущих звезд. Так произошло в случае с сотрудничеством продюсера с группой Queen и Фредди Меркьюри. Именно Рой стал одним из соавторов культовой «Богемской рапсодии», записью которой занимался в 1975 году.