В Азовском море начнут выращивать гигантских креветок из Азии

Ученые отмечают, что такой вид креветки отличается высокими темпами роста и ценными вкусовыми качествами. Самцы достигают до 32 сантиметров в длину и 250 граммов веса, самки — до 25 сантиметров и 200 граммов.
«Естественный ареал обитания этого вида — тропические пресноводные водоёмы Южной и Юго-Восточной Азии. Однако благодаря высоким вкусовым качествам и быстрым темпам роста креветка Розенберга получила большую популярность в искусственном выращивании по всему миру», — уточняют в институте.
Россия, по мнению ученых ВНИРО, также обладает потенциалом для промышленного разведения этого вида — особенно в южных регионах, таких как Азово-Черноморский бассейн.
В настоящее время проводится преднерестовое выдерживание производителей. Уже успешно состоялся нерест первой самки, а также начато подращивание личинок. Особое внимание уделяют важной биологической особенности вида — зависимости ранних стадий развития от солоноватой воды. В естественной среде она составляет до 10−20 промилле.
«Остро стоит вопрос определения оптимальной солености для подращивания особей на ранних этапах развития, а также установления наиболее эффективного периода и интенсивности опреснения воды в процессе культивирования особей», — отметил начальник Центра аквакультуры, кандидат биологических наук Антон Полин.
Помимо креветки Розенберга, специалисты Центра также ведут работы по другим перспективным объектам аквакультуры, включая австралийского красноклешневого рака, длиннопалого рака, тихоокеанскую устрицу и различные виды карповых рыб.