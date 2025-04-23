В Азовском море начнут выращивать гигантских креветок из Азии

В настоящее время проводится преднерестовое выдерживание производителей. Уже успешно состоялся нерест первой самки, а также начато подращивание личинок. Особое внимание уделяют важной биологической особенности вида — зависимости ранних стадий развития от солоноватой воды. В естественной среде она составляет до 10−20 промилле.