В Красноярске 29 апреля изменится схема движения трамваев и автобусов из-за репетиции парада Победы

С 14:00 до 23:30 будет обесточена контактная сеть, и движение трамваев станет невозможным. В указанный период будет работать только трамвайный маршрут № 5.
Параллельно изменятся схемы движения 15 автобусных маршрутов, объезжающих перекрытые участки. Так, маршруты № 2, 19, 43, 90, 95 и 40с поедут по улицам Семафорной, Вавилова и Корнетова. Автобусы № 3, 8, 10 и 40а будут следовать через Транспортный проезд, Семафорную, Корнетова, Московскую и Мичурина. Маршруты № 60 и 85 объедут участок по аналогичному пути и затем вернутся к своей обычной схеме.
На Транспортном проезде будет организована временная остановка. Обновлённые схемы разместят в салонах транспорта, а также пассажиров будут информировать кондукторы. Все изменения будут действовать с 14:00 до 23:00 29 апреля, после чего движение общественного транспорта вернётся к привычному расписанию, рассказывают в городском Дептрансе.