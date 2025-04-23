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В Красноярске 29 апреля изменится схема движения трамваев и автобусов из-за репетиции парада Победы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В понедельник, 29 апреля, в Красноярске временно прекратится движение трамваев по улицам Красраба и Мичурина. Это связано с подготовкой к торжественному прохождению парадных подразделений ко Дню Победы.

Источник: Соцсети

С 14:00 до 23:30 будет обесточена контактная сеть, и движение трамваев станет невозможным. В указанный период будет работать только трамвайный маршрут № 5.

Параллельно изменятся схемы движения 15 автобусных маршрутов, объезжающих перекрытые участки. Так, маршруты № 2, 19, 43, 90, 95 и 40с поедут по улицам Семафорной, Вавилова и Корнетова. Автобусы № 3, 8, 10 и 40а будут следовать через Транспортный проезд, Семафорную, Корнетова, Московскую и Мичурина. Маршруты № 60 и 85 объедут участок по аналогичному пути и затем вернутся к своей обычной схеме.

На Транспортном проезде будет организована временная остановка. Обновлённые схемы разместят в салонах транспорта, а также пассажиров будут информировать кондукторы. Все изменения будут действовать с 14:00 до 23:00 29 апреля, после чего движение общественного транспорта вернётся к привычному расписанию, рассказывают в городском Дептрансе.