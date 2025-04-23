В Красноярске 29 апреля изменится схема движения трамваев и автобусов из-за репетиции парада Победы

Параллельно изменятся схемы движения 15 автобусных маршрутов, объезжающих перекрытые участки. Так, маршруты № 2, 19, 43, 90, 95 и 40с поедут по улицам Семафорной, Вавилова и Корнетова. Автобусы № 3, 8, 10 и 40а будут следовать через Транспортный проезд, Семафорную, Корнетова, Московскую и Мичурина. Маршруты № 60 и 85 объедут участок по аналогичному пути и затем вернутся к своей обычной схеме.