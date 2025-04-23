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В Белорецке нарушили жилищные права 3-летнего ребенка-инвалида

В Башкирии 3-летнего инвалида оставили без благоустроенного жилья.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии Белорецкая межрайонная прокуратура добилась через суд предоставления жилья трехлетнему ребенку-инвалиду, страдающему хроническим заболеванием. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

Несмотря на включение мальчика в список нуждающихся в улучшении жилищных условий еще в 2022 году, местная администрация не исполнила своих обязательств.

Прокурорская проверка подтвердила факт нарушения жилищных прав ребенка. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры, обязав местные власти предоставить семье благоустроенное жилье по договору социального найма.

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