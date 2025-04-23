В Ленинском районе Самары привели в порядок 71 мемориальное сооружение

Одна из табличек находится на доме 161 по улице Фрунзе. Она посвящена герою Советского Союза Н. А. Лунину. Он был контр-адмиралом во времена Великой Отечественной войны. Один из самых известных эпизодов жизни Лунина — атака его подводной лодки К-21 на линкор «Тирпиц».