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В Ленинском районе Самары привели в порядок 71 мемориальное сооружение

В Ленинском районе областной столицы завершились работы по очистке мемориальных объектов.

В Ленинском районе областной столицы завершились работы по очистке мемориальных объектов.

Специалисты привели в порядок 14 памятников и 57 табличек. В основном, они расположены на стенах домов, где жили герои и другие именитые люди.

Одна из табличек находится на доме 161 по улице Фрунзе. Она посвящена герою Советского Союза Н. А. Лунину. Он был контр-адмиралом во времена Великой Отечественной войны. Один из самых известных эпизодов жизни Лунина — атака его подводной лодки К-21 на линкор «Тирпиц».

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