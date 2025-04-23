В Воронеже начали «охоту» на нарушителей среди самокатчиков и мотоциклистов

Профилактические мероприятия по проверке нарушений среди водителей мототранспорта, самокатов и кроссовых байков стартуют в Воронеже. Об этом горожан предупредили в ГУ МВД России по региону в среду, 23 апреля.
Целью проверки является повышение дисциплины участников дорожного движения и снижения числа ДТП. Особое внимание полицейские уделят подросткам, управляющим мототранспортом без водительских прав, а также безопасности детей, которые передвигаются на самокатах.
В ведомстве отмечают, что с начала года в регионе зарегистрировано 59 аварий с участием детей. В 21 случае в ДТП попадали мотоциклисты, еще 14 дорожных происшествий случались по вине водителей средств индивидуальной мобильности.