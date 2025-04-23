В «Авангарде» объяснили отсутствие фан-зон в Омске в решающий матч серии

Сегодня, 23 апреля, в Ярославле состоится решающий матч серии между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Игра начнётся в 22:30 по омскому времени. Но трансляции игры, вопреки традициям, не будет ни в кинотеатрах, ни в Городском саду, ни на G-Drive Арене.
В «Авангарде» Om1 Омск объяснили это поздним временем начала матча. Единственное место, где можно будет посмотреть хоккей на большом экране, будет кинотеатр «Атриум», но вход для омичей будет платным. Стоимость билета — 350 рублей.
Напомним, что трансляцию игры также будут вести телеканалы «Матч ТВ», КХЛ, КХЛ Прайм и омский «12 канал». Также матч будет доступен для просмотра на платформе «Кинопоиск».