В «Авангарде» объяснили отсутствие фан-зон в Омске в решающий матч серии

Сегодня, 23 апреля, в Ярославле состоится решающий матч серии между омским «Авангардом» и ярославским «Локомотивом». Игра начнётся в 22:30 по омскому времени. Но трансляции игры, вопреки традициям, не будет ни в кинотеатрах, ни в Городском саду, ни на G-Drive Арене.