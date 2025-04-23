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Власти Уфы объявили о продаже муниципальной недвижимости

В Уфе распродают подвалы по цене от 1,7 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Управление земельных и имущественных отношений мэрии Уфы объявила о проведении электронного аукциона по продаже муниципальной недвижимости. На торги выставлены два лота — подвальные помещения в жилых домах города.

Первый объект площадью 52,5 квадратных метров расположен в девятиэтажке под номером № 6/1 по улице Касимовская. Начальная цена лота составляет 1 674 817 рублей.

Второй лот — более просторное подвальное помещение (82,6 кв. м) в доме на улице Первомайской, 65а. Стартовая цена этого объекта — 2 836 000 рублей.

Подать заявки на участие в аукционе можно до 20 мая через электронную площадку «РАД».

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