Ионел Истрати — «КП»: «Слушаешь песню, и завтра уже не помнишь, а я так не хочу!»

После долгой работы за кулисами, певец Ионел Истрати возвращается с новым альбомом. Он не исчезал — просто готовился, и теперь выпускает новый альбом.
Новый музыкальный проект — зрелый и искренний альбом, который он создавал с 2017 года.
Фото: Ионела Истрати.
«Я ушёл со сцены в тишине, чтобы уступить место новому поколению. Я ушёл от шума, но не от музыки», — рассказал Ионел Истрати.
По словам артиста, за годы, пока он был «невидимкой» он наблюдал и слушал. И заметил, что сегодня музыка часто красива, но… не цепляет. Приятная — но без следа в душе.
«Песню слушаешь сегодня, а завтра уже и не помнишь, кто её пел», — признался артист.
Фото: Ионела Истрати.
Истрати отметил, что раньше каждое слово, каждый кадр клипа, каждая нота были наполнены усилием остаться в сердце. И оставались. Именно к такой музыке он и возвращается — не к шаблонным припевам, а к эмоциям.
«Не просто “Люблю тебя”, не просто рефрены. А музыка, которая говорит. Которая остаётся. Которая болит. И которая лечит», — пояснил артист.
Фото: Ионела Истрати.
Альбом, над которым Истрати работал восемь лет, выйдет в 2025 году. Его обещание поклонникам — это не просто новые песни, а пережитые истории, музыка, в которой он сам. И которую он готов подарить миру.
«Мы скоро увидимся. И это будет глубоко», — так заканчивает своё послание артист.
Фото: Ионела Истрати.
Ионел Истрати — один из самых ярких артистов своего поколения. Его песни становились национальными хитами. Клип на песню «Te caut» собрал миллионы просмотров, как и «Eu numai, numai», «Dor de mamă» и легендарное «Люблю тебя».