День Победы в Нижнем Новгороде завершится салютом

Чудакова напомнила, что 9 Мая около Чкаловской лестницы пройдет уже традиционный концерт «Военные песни у Кремля» (0+). В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне организаторы с особым усердием готовятся к этому мероприятию.
«Это очень сложный проект в плане подготовки. Мы очень долго репетируем, потому что каждая песня — это маленький спектакль. Есть и хореографические репетиции, и драматические», — поделилась идейный вдохновитель «Военных песен у Кремля».
По ее словам, на сцене у катера «Герой» на Нижневолжской набережной выступят вокалисты с разным уровнем подготовки. Всего на сцену выйдут 350 артистов.
Начало концерта запланировано на 16:40. После него состоится шоу с участием знаменитостей.
«Будет Сергей Безруков, потом будут шоу Ильи Авербуха и потрясающий салют. Вся программа празднования 9 Мая очень глубокая и выверенная», — добавила Чудакова.
Ранее сообщалось, что к 80-летию Победы в приволжской столице готовят более 200 мероприятий.