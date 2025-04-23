Семена земляники отправят в космос в рамках научного эксперимента

НОВОСИБИРСК, 23 апреля. /ТАСС/. Ученые в Новосибирске передали семена ремонтантной земляники для отправки на Международную космическую станцию (МКС). После возвращения с орбиты исследователи планируют проверить их на всхожесть, сообщила в пресс-центре ТАСС ведущий научный сотрудник Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий (СФНЦ) РАН Вера Петрук.
Ремонтантная земляника — это сорта, которые дают несколько урожаев за сезон. Растения закладывают цветочные почки, из которых на протяжении всего теплого периода вырастают ягоды.
«Мы начали такую интересную работу, передали часть семян ремонтантной мелкоплодной земляники на МКС. Она побывает в космосе, и дальше мы будем вести научную работу изменится ли иммунитет этой земляники», — сказала она.
Планируется, что семена отправятся в космос до конца этой весны. Сколько они пробудут на орбите пока неизвестно, пояснила Петрук. По возвращении из космоса ученые исследуют всхожесть семян и сравнят их с теми, что остались на Земле.
Ученый отметила, что у исследователей СФНЦа очень много научных работ по интродукции — переселения за пределы естественного ареала — земляники. Ранее они получили патент на выращивание этой ягоды в условиях Сибири.