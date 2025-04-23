В Беларуси пенсионеры получат скидку 50% на проезд в электричках с 1 мая

В БЖД уточнили, что подобное предусмотрено указом президента Беларуси № 176 «О государственной поддержке пенсионеров» от 29 апреля 2011 года. В пресс-службе добавили, что для покупки билета с указанной скидкой нужно предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Кроме того, документ должен быть при себе и в момент поездки.