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В Беларуси пенсионеры получат скидку 50% на проезд в электричках с 1 мая

БЖД сказала о 50% скидке на проезд в электричках для пенсионеров с 1 мая.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси пенсионеры получат скидку 50% на проезд в электричках с 1 мая. Подробности рассказали в пресс-службе Белорусской железной дороги.

В сообщении сказано, что для белорусских пенсионеров в период с 1 мая по 31 октября 2025 года в момент сезонных сельскохозяйственных работ будет действовать скидка 50% от стоимости в поездах региональных линий экономкласса, то есть в электричках.

В БЖД уточнили, что подобное предусмотрено указом президента Беларуси № 176 «О государственной поддержке пенсионеров» от 29 апреля 2011 года. В пресс-службе добавили, что для покупки билета с указанной скидкой нужно предъявить оригинал пенсионного удостоверения. Кроме того, документ должен быть при себе и в момент поездки.

Уточняется, что льготные билеты пенсионеры могут оформить в билетных кассах, на интернет-сайте pass.rw.by при помощи мобильного приложения «БЧ. Мой поезд», а также через терминалы самообслуживания.

Тем временем БЖД сделала заявление о возобновлении пассажирского сообщения с Литвой и Польшей.

Ранее мы писали, что проезд подорожает в пригородных автобусах Минска.

Кстати, Мингорисполком сказал про изменения в выплатах пенсий с 1 июля 2025 года.