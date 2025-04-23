КГК Беларуси сказал о мерах против вывода капитала в недружественные страны. Подробности сообщил глава Комитета государственного контроля Василий Герасимов, сообщает Sputnik.by.
Глава ведомства обратил внимание, что в стране органами финансовых расследований был отработан комплекс мер, касающихся обеспечения мониторинга перечисления денежных средств в адрес иностранных компаний и стран, которые осуществляют в отношении Беларуси недружественные действия «на предмет установления субъектов хозяйствования, организовавших вывод средств».
Герасимов заметил, что устанавливаются возможные факты нарушения законодательства о валютном регулировании внешнеэкономической деятельности. В частности, был установлен факт, когда одна из групп компаний пыталась выводить капитал в недружественную юрисдикцию в декабре 2024 года. Указанную попытку пресекли.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал молниеносно реагировать на вывод капитала из страны.
Тем временем КГК Беларуси сказал про 89 коррупционных преступлений в экономической сфере.
Вместе с тем Минтруда сказало, кто из белорусов не будет работать в рабочую субботу 26 апреля.