КГК Беларуси сказал о мерах против вывода капитала в недружественные страны

Герасимов заметил, что устанавливаются возможные факты нарушения законодательства о валютном регулировании внешнеэкономической деятельности. В частности, был установлен факт, когда одна из групп компаний пыталась выводить капитал в недружественную юрисдикцию в декабре 2024 года. Указанную попытку пресекли.