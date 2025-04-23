Ученый предупредил об опасных последствиях расселения баклана в Татарстане

«Из нетипичных [видов] в последние годы нас стал напрягать большой баклан. Есть такая птица, она уже летает рядом с Кремлем. Я каждый день проезжаю по Ленинской дамбе и вижу эту картину. Большой баклан для нашего региона — совершенно новый вид, потому что он южный. Живет колониями и питается рыбой. Если эта птица заселится и будет распространяться, будет большая беда для наших рыбхозов», — предупредил Рахимов.