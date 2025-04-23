Ученый предупредил об опасных последствиях расселения баклана в Татарстане

Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил сегодня заведующий кафедрой биоэкологии, гигиены и общественного здоровья КФУ, доктор биологических наук, профессор Ильгизар Рахимов на XVI Международной орнитологической конференции Северной Евразии, проходящей в столице Татарстана.
«Ласточки уже прилетели, в скором времени мы услышим соловьев, увидим стрижей», — отметил он.
Из нетипичных видов, замеченных в республике, орнитолог назвал большого баклана.
«Из нетипичных [видов] в последние годы нас стал напрягать большой баклан. Есть такая птица, она уже летает рядом с Кремлем. Я каждый день проезжаю по Ленинской дамбе и вижу эту картину. Большой баклан для нашего региона — совершенно новый вид, потому что он южный. Живет колониями и питается рыбой. Если эта птица заселится и будет распространяться, будет большая беда для наших рыбхозов», — предупредил Рахимов.
По словам ученого, в республике уже есть такой прецедент. «Один из хозяйственников за миллионы закупил и вырастил рыбу для населения. Прилетевшая стая за несколько дней съела все плоды его труда за целый год. Это, если не ошибаюсь, было в Заинском районе», — рассказал он.
По словам орнитолога, нужен строгий контроль за всеми видами птиц, которые постепенно заселяют наш регион из-за изменений климата.
Забота об окружающей среде — одна из целей национального проекта «Экологическое благополучие».