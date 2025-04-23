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В Перми последний звонок прозвенит для 17 тысяч выпускников школ города

Торжественное мероприятие проведут 24 мая.

Источник: Комсомольская правда

В школах Перми 24 мая для выпускников прозвенит последний звонок. Торжественные линейки проведут во всех образовательных учреждениях города.

«КП-Пермь» в городском департаменте образования сообщили, в этом году из стен школ выйдут почти 17 тыс. выпускников: 12 450 учеников девятых классов, 4 420 — 11-х классов.

Выпускников со знаменательным событием поздравят представители администрации Перми и общественных организаций, депутаты гордумы, социальные партнеры школ. Время проведения «Последних звонков» разместят официальные сайты школ.

В этот день на территории города запретят розничную продажу алкогольной продукции.

Первый ОГЭ по иностранному языку для девятиклассников состоится 21 мая, для 11-классников первый ЕГЭ по истории, литературе, химии — 23 мая.