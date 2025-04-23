В Перми последний звонок прозвенит для 17 тысяч выпускников школ города

В школах Перми 24 мая для выпускников прозвенит последний звонок. Торжественные линейки проведут во всех образовательных учреждениях города.
«КП-Пермь» в городском департаменте образования сообщили, в этом году из стен школ выйдут почти 17 тыс. выпускников: 12 450 учеников девятых классов, 4 420 — 11-х классов.
Выпускников со знаменательным событием поздравят представители администрации Перми и общественных организаций, депутаты гордумы, социальные партнеры школ. Время проведения «Последних звонков» разместят официальные сайты школ.
В этот день на территории города запретят розничную продажу алкогольной продукции.
Первый ОГЭ по иностранному языку для девятиклассников состоится 21 мая, для 11-классников первый ЕГЭ по истории, литературе, химии — 23 мая.