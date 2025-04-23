Эксперт дал прогноз на решающую игру «Авангарда» с «Локомотивом»

Решающий для омских ястребов матч четвертьфинала за Кубок Гагарина пройдёт сегодня в Ярославле. По итогу шести игр счёт в серии равный — 3:3. От результата этой игры зависит дальнейшее участие «Авангарда» в плей-офф. Прогнозом на игру «Авангард» — «Локомотив» с omsk.aif.ru поделился эксперт.
Прогноз от эксперта на матч «Авангард» — «Локомотив».
«Готов поставить на “Авангард”. Ги Буше словно приспособился к стилю Никитина. В прошлой игре Ярославль вообще впервые в этом плей-офф не забросил ни одной шайбы. Мы часто обсуждаем, что “Локомотиву” не хватает креатива в атаке, и сейчас это кажется чуть ли не решающим фактором в серии. При этом тренерский штаб Игоря Никитина не очень-то славится умением менять игру команды по ходу матча. В любом случае победит сегодня тот, кто забросит первым. Из семи матчей серии только в одном это правило не сработало. А с 0:2 вообще никто из этих двух команд отыграться пока не смог», — рассказал омский хоккейный блогер Антон Бичевой.
Когда будет игра «Авангард» — «Локомотив».
Решающий матч пройдёт в Ярославле. Начало запланировано на 22:30 по омскому времени. «Авангард» мог вылететь из соревнования ещё после прошлой игры. Но омичи победили команду из Ярославля со счётом 3:0.
Ранее мы публиковали ожидания на игру экс-наставника «Авангарда» Дмитрия Рябыкина. По его мнению, многое будет зависеть от «Локомотива».