Эксперт дал прогноз на решающую игру «Авангарда» с «Локомотивом»

«Готов поставить на “Авангард”. Ги Буше словно приспособился к стилю Никитина. В прошлой игре Ярославль вообще впервые в этом плей-офф не забросил ни одной шайбы. Мы часто обсуждаем, что “Локомотиву” не хватает креатива в атаке, и сейчас это кажется чуть ли не решающим фактором в серии. При этом тренерский штаб Игоря Никитина не очень-то славится умением менять игру команды по ходу матча. В любом случае победит сегодня тот, кто забросит первым. Из семи матчей серии только в одном это правило не сработало. А с 0:2 вообще никто из этих двух команд отыграться пока не смог», — рассказал омский хоккейный блогер Антон Бичевой.