Стало известно, на какие продукты сильнее всего выросли цены в Башкирии

Росстат сообщил о росте в Башкирии цен за первый квартал текущего года на основные продукты питания. Наибольшее подорожание зафиксировано среди овощной продукции.
Лидером по росту цен стал картофель, стоимость которого увеличилась на 45,6% — до 68,47 рубля за килограмм. За ним следуют белокочанная капуста (+42,5%, до 58,61 рубля/кг) и морковь (+27,2%, до 44,38 рубля/кг).
Среди других существенно подорожавших товаров:
— сметана — 330,56 рубля (+8%).
— маргарин — 257,19 рубля (+8,3%).
— замороженная рыба — 281,81 рубля (+8,3%).
— говядина — 622,48 рубля (+8,2%).
— водка — 816,7 рубля (+7,9%).
— сосиски и сардельки — 514,43 рубля (+7,1%).
— яблоки — 129,72 рубля (+6,9%).
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