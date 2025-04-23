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Метро «Удельная» заработает для петербуржцев 24 апреля

Станция метро «Удельная» вновь начнет принимать пассажиров 24 апреля. Торжественное открытие после почти годового капитального ремонта запланировано на 18:00. Ожидается, что в ней также примут участие члены правительства Петербурга.

Источник: РИА "Новости"

В Петербурге станция метро «Удельная» заработает для пассажиров 24 апреля. Торжественное открытие запланировано на 18:00. Об этом сообщил председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев во время одной из проверок работ.

Сообщается, что на открытии будут присутствовать члены правительства Северной столицы. Станцию метро закрыли с 1 июня прошлого года. Это первый капитальный ремонт с момента запуска станции — с 1982 года.

Уточнили, что пропускная способность не изменится, но оборудование будет обновлено. Систему оплаты по биометрии также собираются установить на «Удельной», как и всех станциях петербургского метро. Она уже работает на «Гостином дворе» и «Площади Восстания».

Ранее сообщалось, что общая стоимость ремонта составила около двух миллиардов рублей. В этом году начнется реконструкция станции «Парк Победы».