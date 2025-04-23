Юный тольяттинец Д. Светлов победил на международном турнире по гонкам дронов

Выходец из 63-го региона в составе команды «Five33» стал первым на чемпионате мира VRL World Championship 2025 (6+). Об этом рассказала пресс-служба Минспорта губернии.
Гонки организовали онлайн на специальном техническом симуляторе. Шли несколько недель. При этом с составами коллективов определились после квалификационных вылетов.
«Выбрали ряд вариантов трасс. Участники заранее не знали, по какой из них будут летать. Тем не менее команда Дмитрия Светлова успешнее всех справилась с заданиями», — уточнили в министерстве.
Ранее в Автограде прошел второй этап региональных состязаний по гонкам дронов (6+).
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