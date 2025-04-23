В Самаре провайдер Дом.ру повышает цены и ограничил доступ к сервисам Гугл

Клиенты компании активно жалуются в соцсетях на планируемое в мае повышение цен на услуги интернет-компании. Рост ежемесячных платежей может достигать 300 рублей, в зависимости от тарифа.
Это уже второе повышение стоимости услуг с начала 2025 года. В январе крупнейшие российские провайдеры уже повышали стоимость своих услуг, ссылаясь на рост оперативных расходов.
Приведем самые приличные комментарии.
Максим Поздняков: «У меня тариф 100 Мбит/с, плачу 885,00 ₽/мес, с 15 мая изменится стоимость на 175 рублей, за что?. Тариф то самый простой, у других провайдеров 300,00 ₽/мес, за что грабите?».
Олег Грива: «Ну что же, вот и настало время попрощаться с жадным провайдером ДОМ.ру. Пользовался услугами с 2017 года. Но мне, как и впрочем 90% Ваших абонентов, неприятно, когда Вы за один год абонентскую плату поднимаете дважды. У Вас и до повышения самый дорогой интернет по России. Удачи Вам и процветания, ухожу со следующего месяца к другому провайдеру. Платить 1800 рублей, я не собираюсь!!!».
Татьяна Николаева: «Опять повышение цены на телевидение. Похоже распрощаемся. Предложений на этом рынке услуг предостаточно, тем более, что качество у вас оставляет желать лучшего.».
Служба поддержки пытается на официальной страничке компании утешить разбушевавшихся клиентов.
Дом.ру: «Мы понимаем, что изменение цен может быть досадным для наших клиентов, поэтому мы предлагаем новым и текущим клиентам скидки и другие преимущества, чтобы помочь смягчить негативные последствия этого изменения. Также готовы провести диагностику любых неполадок в работе наших услуг, поэтому можете обратиться в наши каналы поддержки.».
Кроме того, в последние дни наблюдается ограничение доступа в сетях интернет-провайдера к Гугл-сервисам.
Константин Гоибов: «Через дом.ру не пашут гугловские сервисы не могу обновить ничего через вайфай, через мобильный интернет все обновляется, а через вайфай нет почему так?».
По словам представителей компании, они об этой проблеме знают и пытаются ее устранить.
Дом.ру: «Наблюдаются общие ограничения. Извините за неудобства. Мы уже работаем над устранением неполадок.».
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