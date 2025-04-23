В Самаре провайдер Дом.ру повышает цены и ограничил доступ к сервисам Гугл

Олег Грива: «Ну что же, вот и настало время попрощаться с жадным провайдером ДОМ.ру. Пользовался услугами с 2017 года. Но мне, как и впрочем 90% Ваших абонентов, неприятно, когда Вы за один год абонентскую плату поднимаете дважды. У Вас и до повышения самый дорогой интернет по России. Удачи Вам и процветания, ухожу со следующего месяца к другому провайдеру. Платить 1800 рублей, я не собираюсь!!!».