В Иркутске на майские праздники ограничат продажу алкоголя. Об этом сообщили в мэрии.
«9 мая запрет будет действовать с 8:00 до 23:00 в сквере имени Кирова, на бульваре Гагарина, площади у памятника Александру III, острове Юность, улице Нижняя Набережная и Чкалова, 2, площади имени графа Сперанского и в сквере на Чудотворской», — отметили в мэрии Иркутска.
Полный перечень адресов с ограничениями можно прочитать в распоряжении комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска.
Ранее сообщалось о том, что в Иркутске с 9 по 11 мая будет ездить музыкальный троллейбус.