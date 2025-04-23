В Уфе воинские мемориалы будут приведены в порядок к 1 мая

В Уфе начались работы по благоустройству памятников и обелисков. Первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников на оперативном совещании в мэрии сообщил, что на территории города расположены 228 мест с установленными мемориалами. В 35 из них ведутся основные работы, по остальным работы будут завершены к 1 мая.