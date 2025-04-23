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В Уфе воинские мемориалы будут приведены в порядок к 1 мая

До празднования 80-летия Победы остаются считанные дни.

Источник: telegram-канал главы администрации Октябрьского района Уфы Антона Тарасова

В Уфе начались работы по благоустройству памятников и обелисков. Первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников на оперативном совещании в мэрии сообщил, что на территории города расположены 228 мест с установленными мемориалами. В 35 из них ведутся основные работы, по остальным работы будут завершены к 1 мая.

«Радий Фаритович на прошлой оперативке дал поручение привести в порядок все мемориалы, памятники и обелиски, посвящённые воинам Великой Отечественной войны. Были замечания к Уфе», — напомнил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.