В Уфе воинские мемориалы будут приведены в порядок к 1 мая

В Уфе начались работы по благоустройству памятников и обелисков. Первый заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников на оперативном совещании в мэрии сообщил, что на территории города расположены 228 мест с установленными мемориалами. В 35 из них ведутся основные работы, по остальным работы будут завершены к 1 мая.
«Радий Фаритович на прошлой оперативке дал поручение привести в порядок все мемориалы, памятники и обелиски, посвящённые воинам Великой Отечественной войны. Были замечания к Уфе», — напомнил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев.