Заморозки до −6°C и грозы в ближайшие дни охватят Казахстан

Согласно прогнозу, на западе, северо-западе страны под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода.
Прогнозируются дождь, гроза и град.
Также по Казахстану ожидается усиление ветра. Кроме того, на юге, юго-западе пройдет пыльная буря. А горные районы юго-востока накроет туман.
Что касается заморозков, то жителям Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей их следует ждать 24 апреля.
Уже
25 апреля в Карагандинской областе похолодает до 1−3 градуса. 25−26 апреля в Восточно-Казахстанской области, в области Абай — до 1−6 градусов.