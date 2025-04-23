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Заморозки до −6°C и грозы в ближайшие дни охватят Казахстан

Синоптики РГП Казгидромет рассказали о погоде по стране в ближайшие дни. Так, по данным специалистов, с 24 по 26 апреля 2025 года большая часть республики будет находиться под влиянием отрога антициклона, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +17° 3 м/с 48% 762 мм рт. ст. +18°
Источник: Zakon.kz

Согласно прогнозу, на западе, северо-западе страны под влиянием циклона и связанных с ним атмосферных фронтов ожидается неустойчивая погода.

Прогнозируются дождь, гроза и град.

добавили метеорологи

Также по Казахстану ожидается усиление ветра. Кроме того, на юге, юго-западе пройдет пыльная буря. А горные районы юго-востока накроет туман.

Что касается заморозков, то жителям Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей их следует ждать 24 апреля.

Уже 24—25 апреля они придут в Павлодарскую область.

25 апреля в Карагандинской областе похолодает до 1−3 градуса. 25−26 апреля в Восточно-Казахстанской области, в области Абай — до 1−6 градусов.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»