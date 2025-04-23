КГК сделал заявление о рассмотрении заявок от белорусов, направленных в 115

Герасимов обратил внимание, что в порядке контроля за выполнением поручений главы государства были проведены контрольные мероприятия, касающиеся вопроса рассмотрения заявок от белорусов, которые были направлены в контакт-центры 115. Он уточнил, что об обнаруженных проблемных вопросах, а также о предложениях, связанных с их устранением, КГК проинформировал премьер-министра Беларуси.