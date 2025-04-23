КГК сделал заявление о рассмотрении заявок от белорусов, направленных в 115

КГК сделал заявление о рассмотрении заявок от белорусов, направленных в службу 115. Подробности озвучил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов, пишет БелТА.
Герасимов обратил внимание, что в порядке контроля за выполнением поручений главы государства были проведены контрольные мероприятия, касающиеся вопроса рассмотрения заявок от белорусов, которые были направлены в контакт-центры 115. Он уточнил, что об обнаруженных проблемных вопросах, а также о предложениях, связанных с их устранением, КГК проинформировал премьер-министра Беларуси.
Сообщается, что реализация предложения Комитета госконтроля дала возможность активизировать работу местных органов власти по обеспечению надлежащего рассмотрения заявок от белорусов, направленных в 115. Также это позволило активизировать работу по подключению к автоматизированной системе их учета всех исполнителей жилищно-коммунальных услуг.
— Одно из важнейших направлений деятельности — контроль за качеством исполнения поручений в сфере ЖКХ, — подчеркнул глава Комитета государственного контроля.
Он добавил, что от работы системы во многом зависит формирование мнения белорусов о государственном управлении в целом.
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